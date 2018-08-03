قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن المنظومة التعليمية الآن غير جيدة، حيث إن الحصول على درجات هو أساس العملية التعليمية الآن بصرف النظر عن مستوى الطالب، مؤكدًا أنه يجب تطبيق المنظومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف خيري، خلال حواره في برنامج "مساء دريم"، على قناة "دريم"، أنه لم يعد للوزارة رفاهية الوقت، والتغيير الآن أصبح ضروري، مؤكدًا على أن منظومة التعليم الجديدة ليست مشروع الوزارة فقط، بل هي مشروع الدولة بأكملها.

وتابع: "مصر أصبح لديها رئيس مؤمن بأهمية التعليم، وضرورة تطويرها".