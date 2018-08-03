اشتكى الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء القرآن الكريم، من حال نقابة القراء: "قراء القرآن الكريم لهم ربنا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" أن النقابة تحتاج لمقر وأن معاش قارئ القرآن الكريم 40 جنيها فقط.

واشتكى الطبلاوي من قلة موارد النقابة وقلة ميزانيتها، مشيرًا إلى أنه اعتزل قراءة القرآن الكريم منذ أكثر من 5 سنوات، وأنه يبلغ من العمر حاليًا 83 عاما.

وناشد الطبلاوي المواطنين التبرع لأهل القرآن الكريم بصفتهم أولى بالتبرع والبر نظرًا لاشتغالهم بالقرآن طوال حياتهم.

وتابع الطبلاوي: "نشتكى إلى الله والحل في إيد ربنا سبحانه وتعالى".