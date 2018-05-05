"صوت الطبلاوي ومشاهد أكشن" في البرومو الأول لـ"فوق السحاب"

تعاقدت قناة ON E على عرض مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة، وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبدالعزيز، حصريا على شاشاتها خلال شهر رمضان المقبل.

وطرح المنتج تامر مرسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي البرومو الدعائي الرسمي للمسلسل، واحتوى البرومو على مشاهد أكشن وإثارة ومطاردات تتخللها العديد من المشاهد الإنسانية التي تمس الوجدان والمشاعر، خاصةً أن المخرج رؤوف عبدالعزيز حريص دائما على استخدام تكنيك مختلف في تنفيذ هذه المشاهد والعمل على تصويرها في الأماكن الحقيقية لها وتحديدا في روسيا والتصوير في أخطر السجون هناك.

كما أظهر البرومو إلقاء المسلسل الضوء على العديد من القضايا الخطيرة كتجارة الأعضاء والتعصب ضد الإسلام في أوروبا وغيرها من القضايا والموضوعات المسكوت عنها.

واللافت للنظر هو بداية البرومو بصوت الشيخ محمد الطبلاوي بقراءة آية من القرآن الكريم والتي تعد سابقة من نوعها أن يتم استخدام صوت الشيخ الطبلاوي في بروموا عمل فني.

هذا إلى جانب احتواء البرومو على صورة مبهرة وأماكن تصوير مختلفة ومميزة على الساحة، خاصة أنه يعد أول عمل درامي يتم تصويره سواء في روسيا أو المجر، خاصة أن المعروف عن المخرج رؤوف عبدالعزيز أنه صاحب صورة مميزة.

ويعد "فوق السحاب" المسلسل الوحيد هذا العام الذي تم تصوير مشاهدة في ثلاث دول أوربية، يؤدي بطولته النجم هاني سلامة وستيفاني صليبا، وإبراهيم نصر، وعفاف ومنى عبدالغني، ونهال عنبر، وميرنا نور الدين، ومنى عبدالغني، وشادي ألفوس، وتوني ماهر، وعزة مجاهد وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج سنرجي لمالكها تامر مرسي.

https://www.facebook.com/tamer.mursi.79/videos/2021833324756863/