ننشر مناهج المرحلة الابتدائية في النظام الجديد للتعليم

نشر موقع "ديسكفري إيدكيشن"، الذي يساهم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وضع مناهج النظام الجديد للتعليم، بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي وإعدادي وثانوي، مناهج المرحلة الابتدائية.

وذكر الموقع أنه تم ربط المنهج المصري بمحتوى رقمي ممتع، فلم يعد المعلمون بحاجة للبحث على نطاق واسع عن موارد رقمية لدعم دروسهم ويمكن للطلاب دراستها سرًا.

وتابع الموقع: يوفر Curriculum Connect الوصول عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول إلى الآلاف من مقاطع الفيديو، والمقالات النصية، والعروض التفاعلية، وملفات الصوت، والصور المدققة التي تم تعيينها إلى كل دروس العلوم والرياضيات لجميع المراحل الدراسية.

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