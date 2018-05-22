الجيوشي: منظومة المناهج الجديدة في التعليم الفني تقيس المهارات العملية

قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، إن منظومة المناهج الجديدة المبنية علي الجدارات المهنية في التعليم الفني التي يبدأ تطبيقها في سبتمبر 2018 في مدارس نظام (5) سنوات، وسبتمبر 2019 في مدارس نظام (3) سنوات، تقيس "الأداء المهاري والمهني للطلاب"؛ للتأكد من صلاحيتهم لتراخيص مزاولة المهن، وذلك وفق مواصفات المهن ومتطلبات سوق العمل، وهي مواصفات ومهارات معروفة ومتفق عليها مع سوق العمل في كل برنامج دراسي للدبلوم، ومعلنة لكل من الطلاب والممتحنين.

وأشار الجيوشي، إلى أنه على كل طالب أن يثبت عمليًا ومهاريًا أمام اللجنة الامتحانيه أنه اكتسب كل مهارات مهنته التي يحصل علي دبلومها الفني، وبالتالي لن تكون الامتحانات سرية ولن يصاحبها كل هذا القلق الذي نعانيه حاليًا، ولن يكون هناك صفحات للغش أو خلافه.

وأضاف الجيوشي، أن أداء الطالب للمهارة بكل ما تشتمل عليه من (معارف، ومهارات، وسلوكيات وجدانية، وسمات شخصية) خلال كل سنوات الدراسة هو المقياس الوحيد لمستوى الطالب.