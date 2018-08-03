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الوطن

قمة مبكرة بين الأهلي والإسماعيلي

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مروة عزام: "أطفال ولكن" خارج المنافسة.. ونستهدف عقل الطفل المصري

مروة عزام: "أطفال ولكن" خارج المنافسة.. ونستهدف عقل الطفل المصري

غلق كوبري السيدة عائشة جزئيا على مرحلتين لمدة 3 أشهر

غلق كوبري السيدة عائشة جزئيا على مرحلتين لمدة 3 أشهر

ننشر مناهج الابتدائي والإعدادي والثانوي في نظام التعليم الجديد

ننشر مناهج الابتدائي والإعدادي والثانوي في نظام التعليم الجديد

ننشر مناهج الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد

ننشر مناهج الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد

ننشر مناهج المرحلة الإعدادية في النظام الجديد للتعليم

ننشر مناهج المرحلة الإعدادية في النظام الجديد للتعليم

ننشر مناهج المرحلة الابتدائية في النظام الجديد للتعليم

ننشر مناهج المرحلة الابتدائية في النظام الجديد للتعليم

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