ننشر مناهج الابتدائي والإعدادي والثانوي في نظام التعليم الجديد

نشر موقع "ديسكفري إيدكيشن"، الذي يساهم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وضع مناهج النظام الجديد للتعليم، مناهج المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وذكر الموقع أنه تم ربط المنهج المصري بمحتوى رقمي ممتع، فلم يعد المعلمون بحاجة للبحث على نطاق واسع عن موارد رقمية لدعم دروسهم ويمكن للطلاب دراستها سرًا.

وتابع الموقع: يوفر Curriculum Connect الوصول عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول إلى الآلاف من مقاطع الفيديو، والمقالات النصية، والعروض التفاعلية، وملفات الصوت، والصور المدققة التي تم تعيينها إلى كل دروس العلوم والرياضيات لجميع المراحل الدراسية.

كان مركز المعلومات، التابع لرئاسة الوزراء، أكد قبل يومين، في تقرير "توضيح الحقائق"، أن وزارة التربية والتعليم ستنتهي من عملية طباعة الكتب الدراسية الخاصة بالنظام الجديد، والتي من المقرر تسليم كتب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وفقًا للنظام التعليمي الجديد إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس دون أي تأخير.

وأكدت وزارة التعليم، أنها انتهت خلال شهر يوليو من تدريب المدربين الذين سيتولون بدورهم تدريب معلمي المدارس الحكومية والخاصة، وبداية من أغسطس وحتى نهايته سيتم تدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه في الفترة من أول سبتمبر وحتى 22 من الشهر نفسه سيتم تدريب المعلمين القائمين على التدريس للصفوف بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى مرحلة الثانوية العامة.

وللاطلاع على مناهج مراحل التعليم الثلاث وفقًا للنظام الجديد اضغط هنــا