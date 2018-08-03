بعد طرح "سوبر مان".. سميرة سعيد أيقونة التجديد في الأغنية الحديثة

سميرة سعيد ليست مجرد صوت جميل وإحساس راق يجذب المستمعين له من كافة أنحاء الوطن العربي، بل إنها أصبحت أيقونة من أيقونات الفن العربي، ورمز التجديد والتغير في كلمات وموسيقى الأغنية العربية الحديثة.

فالنجاح الكبير الذي حققته خلال الساعات الماضية بطرحها لأغنية "سوبر مان" التي تضمنت كلمات وإفيهات جديدة على المستمع العربي لم يكن قد استمع لها في أي أغنية عربية من قبل، ليس بجديد على سميرة، فهي منذ أن ظهرت على الساحة الغنائية، حملت على عاتقها تغير وتجديد مفاهيم الأغنية العربية.

نرصد في هذا التقرير عدد من أهم الأغنيات التي غيرت بها سميرة شكل الأغنية خلال السنوات الثلاثين الماضين.

"مش هتنازل عنك"

بدأت سميرة التجديد والتغير في شكل الأغنية النسائية العربية مع أغنية "مش هتنازل عنك" التي أطلقتها عام 1987، بغنائها مصطلحات لم تكن أي مطربة قادرة في ذلك الوقت الغناء بها فهي أول من قالت لحبيبها "مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون" فكانت الكلمات الشائعة في ذلك الوقت عن الغناء للحب هي الكلمات المعتادة "حبيبي" و"هاجرني" و"مشتاقة".

"بالسلامة السلامة"

قدمت سميرة شكلا جديدا في إنهاء العلاقات العاطفية مع أغنية "بالسلامة السلامة" التي طرحت عام 2004 بألبوم قويني بيك، فلاول مرة نرى سيدة تقول لحبيها السابق "بالسلامة السلامة يا حبيب قلبي" مصحوبة بإيقاعات سريعة بعد أن كانت مفردات أغنيات الفراق والخصام حزينة وتحمل طابع الكآبة، فسميرة قدمت شكل قلده البعض بعد ذلك بشكل كبير، فنرى أن الفنان مصطفى كامل أخذ فكرة الأغنية وقدمها بشكل آخر بعنوان "مع السلامة".

"هو طيب معاكي"

سيظل ألبوم قويني بيك لسميرة واحدا من أهم ألبومات مسيرتها الفنية، لكونه ضم عدد من الأغنيات المختلفة الجريئة في أفكارها، فضم الألبوم أغنية "هو طيب معاكي"، والتي نرى فيها لأول مرة ديلوج متبادل بين شخصيتين على لسان شخص واحد، فسميرة في الأغنية تسرد قصة ناقش حاد دار بينها وبين صديقتها حول حبيبها، ربما تكون سميرة هي الوحيدة التي فكرة الديلوج في الأغنية العربية بهذا الشكل.

"حب ميؤس منه"

أدخلت سميرة سعيد في الأغنية العربية مصطلحا جديدا وهو "ميؤس" فلم يكن قد استخدم من قبل أي أغنية من الأغنيات المعروفة لكبار المطربين، فهي عبرت عن حبها في ألبوم "أيام حياتي" بجملة "حب ميؤس منه"، وهي الأغنية التي تم سرقتها في دولة صربيا.

"محصلش حاجة"

انفجار التجديد والتغير لسميرة تم مع أغنية "محصلش حاجة" بألبوم "عايزة أعيش" الذي طرح من ثلاثة سنوات، والفضل هنا يعود إلى الثنائي شادي نور وبلال سرور، فقدمت واحدة من أهم أغنياتها في تاريخها، فسميرة قدمت فكرة الانفصال عن حبيبها وهي بداخلها اشواق وحب له بشكل مغاير تماما بمصطلحات جديدة فالبعض أطلق عليه "نشيد المطلقات".

"سوبر مان"

إن كانت أغنية "محصلش حاجة" هي نشيد المطلقات، فأغنية سوبر مان التي اطلقتها أمس هي نشيد "المتزوجات"، فقدمت الديفا شكل الحياة الزوجية التقليدية في الأسرة العربية بلسان المرأة العربية التي تزوجت من شخص وسيم ورياضي وبعد أن تزوج أصبح شخص بدين وكسول واستخدمت سميرة مصطلحات تستخدم لأول مرة في الأغنية مثل منكوش ومأنتخ ونكدي وكرش.