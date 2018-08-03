اليوم.. دوللي شاهين تحيي حفلا غنائيا في مارينا الساحل الشمالي

اليوم AM 05:43

اليوم AM 05:43

تحيي اليوم الفنانة اللبنانية دوللي شاهين حفلا غنائيا في مارينا بالساحل الشمالي ضمن حفلات صيف 2018

دوللي تستعد لطرح كليب أغنيتها الخليجية "حبيبي غير" والتي انتهت من تصويرها قبل أيام.