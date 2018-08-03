عضو لجنة الرياضة بالنواب: يجب عودة الجماهير للمدرجات بـ"ثقافة الأسر"

قال النائب محمود حسين عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن كرة القدم دون جماهير تشبه الجسد بلا روح، مشيرًا إلى أن مطالب عودة الجماهير للمدرجات مطلب شعبي من كل الجمهور المصري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه يجب عودة الجماهير للمدرجات بثقافة الأسر التي كانت تحضر مباريات كأس الأمم الأفريقية بعيدًا عن ثقافة السباب والشتائم.

وأوضح حسين أنه سيستخرج بطاقة تشجيع موسمية للمشجع بكامل بياناته، مشيرًا إلى أن القانون حدد عقوبات رادعة لمن يقوم بأعمال الشغب وإدخال الألعاب النارية للملاعب.