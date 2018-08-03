قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية إن شهر أغسطس درجات الحرارة به غير مرتفعة إلا أن نسب الرطوبة به مرتفعة جدا، وتصل نسب الرطوبة لأكثر من 80% على القاهرة والوجه البحري، وتزيد الإحساس بالارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن وصول درجات الحرارة لـ37 درجة تحتم على المواطنين، وخصوصا كبار السن والأطفال عدم التواجد تحت آشعة الشمس لفترات طويلة بقدر الإمكان، وخصاصا بين الظهر والعصر.

وتابع شاهين أنه على المواطنين تجديد الهواء دائما داخل المنازل، لارتفاع نسب الرطوبة، لافتا إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة الفترة القادمة، ولكن تأثيرها لا يتعدى تواجدها في الساعات الأولى من الصباح، وأن تأثيرها على الرؤية، وسير السيارات غير موجود والرؤية واضحة تماما على كافة الطرق.

واستكمل شاهين أن الرياح هادئة، وتسمح للمصيفين الاستمتاع بالبحر الأحمر والمتوسط، والأمواج ممتعة على كافة الشواطئ.