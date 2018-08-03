قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه سيجري إعلان جدول تشغيل القطارات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في غضون ساعات قليلة، لافتا إلى أن الشركة بدأت فى تجهيز وحدات الإسعاف بمختلف المحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة تزامنا مع العيد.

وأشار عبدالهادي، لـ"الوطن"، إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن الإداري التابعين للشركة على البوابات الإلكترونية، لمنع تسرب أى فرد من دفع ثمن التذكرة، وأيضا لتوفير الحماية الأمنية للركاب، وذلك بالتنسيق مع أفراد الأمن التابعين لشرطة النقل والمواصلات.

وأكد أن جميع أجهزة الكشف عن المفرقعات المتواجدة على مداخل المحطات تعمل بكامل طاقتها، وذلك لتوفير الأمن والأمان والسلامة لجموع الركاب والعاملين.