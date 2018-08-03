قال مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن مجموعة كبيرة من الآثار خرجت من البلاد بعد ثورة يناير 2011، خلال فترات الفوضى، حيث نُقل إلى لندن، ومنها إلى سويسرا، مشيرا إلى أن استعادة تمثال الملك دجيدف رع، ابن الملك خوفو من سويسرا هو إنجاز مهم جدا.

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أن دجيدف رع لا يعرفه الكثيرون من المصريين، لكنه ملك مهم جدا، وهو من أشرف على دفن أبيه.

وتابع أن "دجيدف رع" ليس له هرم بين أهرامات الجيزة، ولكن لديه هرم في "أبو رواش"، وهو ملك غير محظوظ تماما، حيث واجه خلال حياته مشاكل عديدة، ومعظم آثاره في الخارج، منها رأس مشهورة جدا في متحف اللوفر.

وأوضح شاكر أن عودة التمثال لمصر مرة أخرى مهم جدا، ولكن إجراءات استعادة الآثار تستغرق وقتا كبيرا، وعلى وزارة الخارجية والآثار تقديم الأوراق التي تثبت أن هذه الرأس مسجلة، وإثبات أن ذلك التمثال خرج بطريقة غير شرعية، لأن هناك آثارا تخرج بطريقة شرعية كـ"إهداءات" أو بالبيع والشراء.

وأشار إلى أن كل أثر خرج من مصر قبل عام 1970، ليس لنا الحق في استعادته، وأي أثر خرج بعد عام 1970 من ممتلكاتنا الأثرية من حق الدولة المصرية المطالبة به، لأن منظمة اليونسكو هي من قررت ذلك.