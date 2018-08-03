أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أنه جارٍ إعداد الدراسات لإنشاء المرحلة الثانية من أعمال تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي بمدخل المدينة الطبية بحي غرب في مدينة سوهاج، وذلك من أمام نفق الشهيد نبيل فراج، وحتى كوبري سوهاج العلوي على النيل، ليكون على غرار كوبري ستانلي بالإسكندرية.

وأشار عبد المنعم، إلى أن مشروع توسعة الكورنيش الغربي، هو مشروع حضاري بطول 1200 متر، حيث لا يمثل توسعة الكورنيش فقط بل يوجد ممشى يمتد بطول الكورنيش ليستمتع أبناء سوهاج بمشاهدة النيل، ويوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، من خلال إنشاء 210 محلات تجارية، سيجري طرحها من خلال مناقصة علنية بمجرد الانتهاء من الإنشاءات، مما يمثل مصدر دخل مهم للإقليم، ويساهم في تمويل مشروعات التنمية التي تنفذ.

وتابع المحافظ أعمال المرحلة الأولى لتطوير وتوسعة الكورنيش الغربي من مدخل كوبري أخميم وحتى نفق الشهيد نبيل فراج.

وشدد المحافظ، على الشركة المنفذة للمشروع بالإسراع فى الأعمال والالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ، وأهمية التنسيق مع جميع الجهات من حيَّيْ غرب وشرق، وشركات "مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات" لسرعة الانتهاء من توصيل المرافق والبنية الأساسية للمحلات التجارية التي يجري إنشاؤها أسفل التوسعة.

وأوضح المهندس شعبان السيد، مدير المشروع بجهاز الخدمة الوطنية، أنهم انتهوا من خطوط البنية التحتية للتليفونات ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وجارِ وضع طبقات من الزلط والرمال ودكها، تمهيدا للبدء في وضع خرسانة البلاطة الانتقالية، والرصف من أمام مديرية التربية والتعليم وحتى مدخل ميدان العارف، وذلك ليتسع عرض الطريق إلى 24.5 متر، فيما يجري تركيب الأسوار الحديدية.