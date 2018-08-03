أصيب 12 شخصا في 3 حوادث تصادم بشبرا الخيمة وبنها حيث انقلبت سيارة أمام موقف بنها العمومي وأخرى بمدخل ميدان المؤسسة بينما كان الحادث الثالث نتيجة اصطدام سيارتين وتوك توك بمنطقة مسطرد.

تحرر محضر بالواقعة ونقل المصابين للمستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع 3 حوادث تصادم ببنها وشبرا، انتقل العميد علاء فاروق، مدير مباحث القليوبية، والعميد نبيل عدلي مدير مرور القليوبية.

وتبين وقوع الحادث ببنها إثر انقلاب سيارة أجرة بطريق مجمع المواقف على كورنيش الرياح التوفيقي بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة 6 من ركابها ونقلوا إلى مستشفى بنها العام وتبين من المعاينة أنه أثناء سير سيارة أجرة بطريق مجمع المواقف على كورنيش النيل ببنها في اتجاه الموقف اختلت عجلة القيادة في يد قائدها بسبب السرعة الزائدة ما أدى لاصطدامها بأحد الأعمدة ورصيف الطريق فأصيب 7 أشخاص من مستقليها.

وفي شبرا الخيمة تعطلت الحركة المرورية بالطريق الزراعي "مصر - إسكندرية" بسبب وقوع حادث تصادم سيارة بمدخل مدينة شبرا الخيمة، تبين أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالأسماك وتخطيها الطريق للاتجاه الآخر وتحطمها تماما بمنطقة الفرنواني بشبرا الخيمة اتجاه المؤسسة.

كما تبين أن السيارة تحمل رقم ل ع ا 9725 واصطدمت بالجزيرة الوسطى للطريق بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها "أحمد. س" وعبورها الطريق فجأة وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها ونقل السائق وشخص كان يجلس بجواره للمستشفى في حالة حرجة.

وفي مسطرد أصيب 3 أشخاص بينهم طفلة في تصادم سيارة ملاكي بتوك توك وسيارة أجرة عند مطلع كوبري مسطرد بشبرا الخيمة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا بتصادم سيارة ملاكي بتوك توك وسيارة أجرة عند مطلع كوبري مسطرد بشبرا الخيمة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.