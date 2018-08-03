قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إننا نعمل على الاستفادة من الموارد المتعددة ومراعاة الاستفادة من الأراضي التابعة للوزارة بـ"المتخللات" داخل الكتلة السكنية، مضيفا أن الوزارة ستصل لحل يرضي كفر الشيخ والوزارة في استغلال الأراضي ولابد أن نمد يد العون ولن نقف عائق أمام التنمية.

وأضاف الوزير خلال اجتماع يُعقد الآن بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أننا نعتمد على تكثيف زراعة محصول البنجر الذي يُعد ثاني محصول في مصر لإنتاج السكر، فضلا عن أن كفر الشيخ ستزرع 120 ألف فدان خلال شهر أغسطس