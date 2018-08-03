دعا رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات في زمبابوي، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلي ماريام ديسالين، جميع أصحاب المصلحة ولا سيما القادة السياسيين وأنصارهم، بضبط النفس وتجنب المواجهات العنيفة بعد الانتخابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وفي بيان لديسالين، صدر اليوم، دعا أيضا أفراد الأمن إلى ضبط النفس على قدم المساواة وضمان سلامة لجميع المواطنين، وكرر بيانه الذي صدر أمس والذي دعا فيه أنه يمكن لأي طرف متضرر بتوجيه شكاواه من خلال الإجراءات القانونية المناسبة.

وأشاد رئيس وزراء الإثيوبي السابق، بتشجيع أصحاب المصلحة على العمل معاً لبناء زيمبابوي ودفع البلاد إلى الأمام.

وقُتل ثلاثة أشخاص في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وأعطت النتائج البرلمانية فوز حزب زانو-بي إف الحاكم في أول تصويت منذ الإطاحة في شهر نوفمبر بالزعيم موغابي منذ فترة طويلة.

جدير بالذكر، أن حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي، الجبهة الوطنية الذي يتولى السلطة منذ استقلال البلاد في الجنوب الإفريقي منذ عام 1980، حصل على 145 مقعدا في البرلمان المؤلف من 210 مقاعد.