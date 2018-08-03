أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر، خلال النصف الأول من العام الجاري، أن معدلات التبادل التجاري حققت زيادة ملموسة بلغت 15.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 44 مليارا و863 مليون دولار، مقابل 38 مليارا و829 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية حققت، خلال النصف الأول من العام الجاري، نسبة زيادة بلغت 14%، كما حققت الواردات نسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وقال نصار، إن المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية لمصر تؤكد تعافى الاقتصاد القومي، وتسهم في استعادة مصر لمكانتها الطبيعية على خريطة التجارة العالمية باعتبارها إحدى الدول المحورية داخل النظام التجاري العالمي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة لتسريع وتيرة التجارة الخارجية بصفة عامة، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بصفة خاصة.

وحول التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية غير البترولية، أوضح التقرير أن "معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حققت خلال النصف الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 30.5%، حيث سجلت 3 مليارات و158 مليون دولار، مقابل مليارين و421 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

كما حققت معدلات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية بدون الدول العربية، خلال النصف الأول من العام الجاري، نسبة زيادة بلغت 27.5% حيث سجلت مليار و248 مليون دولار، مقابل 979 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية، وفقا للتقرير، زيادة ملموسة بنسبة 11.5% حيث بلغت 6 مليارات و823 مليون دولار مقارنة بـ6 مليارات و122 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2017، كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خلال الفترة، محل التقرير نسبة زيادة بلغت 2.7% حيث سجلت 13 مليارا و400 مليون دولار مقابل 13 مليارا و46 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن 5 قطاعات تصديرية قد حققت نمواً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حقق قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة زيادة بلغت 26% ليسجل ملياري و593 مليون دولار، مقابل مليارين و58 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

كما حقق قطاع الصناعات اليدوية نسبة زيادة بلغت 17.8% حيث ارتفع إلى 110 ملايين دولار، مقابل 94 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بنسبة 16.4% حيث بلغت صادراته نحو 249 مليون دولار مقابل 214 مليون دولار، وحقق قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت 11% حيث ارتفع إلى 450 مليون دولار مقابل 405 ملايين دولار، كما ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 38% حيث بلغت 7 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف جابر أن أبرز القطاعات التي سجلت زيادة في حجم الواردات، خلال النصف الأول من العام الجاري، تضمنت قطاع المفروشات بنسبة 75% حيث بلغت وارداته نحو 68 مليون دولار مقابل 39 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى قطاع المنتجات الجلدية بنسبة 44% حيث بلغ 98 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة 39.3% ليبلغ 171 مليون دولار بالمقارنة بـ123 مليون دولار، وقطاع مواد البناء والذي ارتفعت واردته بنسبة 29% ليبلغ 5 مليارات و248 مليون دولار بالمقارنة بـ4 مليارات و67 مليون دولار، فضلاً عن قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 27% حيث ارتفع إلى 241 مليون دولار مقابل 189 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح جابر أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت الإمارات والسعودية وأمريكا وتركيا والمملكة المتحدة وإسبانيا والجزائر وألمانيا، بينما جاءت كل من الصين والولايات المتحدة الأمركية وروسيا وإيطاليا وألمانيا والبرازيل وأوكرانيا والهند والسعودية على رأس الدول المصدرة للسوق المصري، خلال النصف الأول من العام الجاري.