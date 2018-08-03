منع اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، سير مركبات "الكارو"و"التوك توك"، بالشوارع الرئيسية لمدينة أسوان، كما منع خروج السيارات المحملة بالمخلفات الصلبة خارج مدينة أسوان، إلابعد الحصول على تصريح من الجهات المعنية للحفاظ على البيئة، وفقًا للاشتراطات البيئية والسلامة المهنية المنظمة لذلك.

وقال محمود عليان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، إن محافظ أسوان وجه بإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة مع المخالفين من سائقي مركبات "الكارو"و"التوك توك"، بمصادرتها ودفع الغرامات المالية في حالة المخالفة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة السياحية أمام ضيوفها وزائريها وأيضًا المقيمين فيها.

وأضاف "عليان" أن المحافظ وجه بفرض العقوبات اللازمة على عربات النقل الثقيل والخفيف المحملة بالمخلفات الصلبة، في حالة مخالفتها وخروجها خارج المدينة دون الحصول على الموافقات الرسمية، مع تحصيل الرسوم المالية منها طبقًا للقوانين المنظمة لذلك بهدف استثمار عوائدها في منظومة التطوير والتجميل الشاملة بمدينة أسوان، وكل ذلك سيعيد الإنضباط للشارع الأسواني تواكبًا مع استكمال منظومة التطوير والتجميل على الوجه الأكمل، وقيام إحد الشركات المتخصصة بتنفيذ أعمال النظافة العامة بحي غرب وحى جنوب، مع قيام مشروع النظافة التابع للمحافظة بأعمال النظافة العامة بحي شرق.