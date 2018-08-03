كرم مدير الإدارة العامة للإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد، 4 أشخاص، بينهم مصريان، لقيامهم بإنقاذ مرسى للسفن بالكويت من حريق هائل، بعد قيامهم بسحب سفينة صيد اندلع بها حريق أواخر الشهر الماضي إلى خارج المرسى، مما حال دون انتقال النيران إلى بقية السفن الراسية، التي كان يفوق عددها 240 سفينة وقاربا.

وقال مدير الإدارة العامة للإطفاء الكويتية - في تصريح اليوم الجمعة - إن كلا من المصريين فوزي الجزيلي ومحمد عبدالحليم، والكويتيين عبدالحسين الخليفي، وهادي الخليفي، قاموا بعمل شجاع نابع من الحس الوطني؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ونقل المكراد للأربعة تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح. مؤكدا أن هذا التكريم رد للجميل لأشخاص خاطروا بأنفسهم من أجل إنقاذ بقية السفن الراسية من كارثة محققة، معربا عن شكره وتقديره لعملهم البطولي.

جدير بالذكر، أن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، كان قد استقبل بمكتبه الشهر الماضي الصياد المصري فوزي الجزيلي؛ حيث قام بتكريمه لما قام به من عمل بطولى، معربا عن تقديره البالغ لهذا الموقف البطولي، الذي عكس شجاعة وإخلاص المواطن المصري.