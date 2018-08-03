قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن الهيئة قررت منح تيسيرات فى السداد لملاك قطع الأراضى بمنطقة الـ550 فداناً، بالامتداد الشرقى لمدينة الشيخ زايد، ليكون سداد 15% من قيمة الأرض، خلال شهر، من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المُقدمة من ملاك هذه الأراضي.

وأوضح السباعى، أنه يتم سداد باقى ثمن الأرض وفقاً لأحد البديلين التاليين: سداد الباقى على 7 أقساط سنوية متساوية بعد فترة سماح قدرها 3 سنوات، على أن تحمل بالأعباء المالية حتى تاريخ السداد، أو سداد الباقى على 3 أقساط سنوية متساوية بدون فوائد، على أن يتم احتساب الأعباء المالية على الأقساط اعتباراً من تاريخ الإعلان عن التيسيرات.