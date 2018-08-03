قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن الهيئة قررت الموافقة على منح مهلة 6 أشهر بدون مقابل، لجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم تنفيذ سقف واحد عليها على الأقل، على أن تشمل المدة تجديد التراخيص فقط، وذلك للانتهاء من تشطيب واجهة الدور الأرضي، ووحدة سكنية صالحة للسكن بأي دور بالمبنى، والسور على الأقل، على أن يُطبق ذلك على الأراضي غير المُلغاة، أو المُلغاة بشرط وجود سقف واحد على الأقل، قبل الإلغاء، مع سداد جميع المستحقات المالية، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة والأجهزة.