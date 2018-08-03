أطلقت المملكة السعودية، الجمعة، حملتها الإعلامية لموسم الحج العام الجاري 1438 هجرية، 2018 ميلادية، جاء ذلك خلال حفل حضره وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد ومسؤولون آخرون في جدة، تخلله فيديو تعريفي استعرض الخطة الإعلامية لموسم الحج، وفق بيان لوزارة الإعلام بالمملكة.

وعرض الفيديو المبادرات والاستراتيجيات التي تتضمنها الخطة، وأبرزها الهوية الجديدة وشعار حج 1439هـ "العالم في قلب المملكة"، كما كشف عن استراتيجية التناول الإعلامي للحج، والرسائل الإعلامية الرئيسية، وخطة الإعلام الدولي، والخطة الإعلامية الاستباقية لمواجهة الأزمات الإعلامية، والحملة الإعلامية الرقمية الشاملة بشأن الحج، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وفي كلمته بالحفل، أعلن وزير الإعلام السعودي تدشين موقع إلكتروني، ليكون المصدر الإعلامي الرئيسي لما يخص أعمال الحج، وشدد العواد على حرص "المملكة" على استضافة جميع القنوات الراغبة في نقل الحدث العالمي العظيم، من خلال تهيئة البنى التحتية للقنوات الفضائية ووكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال إن وزارة الإعلام تستضيف هذا العام أكثر من 800 من الإعلاميين الأجانب البارزين لتغطية شعائر الحج، وأشار العواد إلى تجهيز مراكز إعلامية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة الصحفيين والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، موضحة أن المراكز الإعلامية ستوفر خدمات الصور الحية والفوتوغرافية، والمعلومات الكاملة حول ما قدمته المملكة من إنجازات في توسعة الحرمين الشريفين، وتطوير المنطقة الحضارية المحيطة بهما، للتيسير على الحجاج والمعتمرين.

جدير بالذكر، أنه في مطلع يوليو الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان، "انتهاء ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم لموسم 1439هـ".