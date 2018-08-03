تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
المتحف المصري الكبير يستقبل رأس تمثال الملك سونسرت الثالث
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن موعدها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة
صحيفة أمريكية: روسيا منحت تصاريح عمل لآلاف الكوريين الشماليين
فضيحة جديدة لـ"قطر".. قدمت رشاوى لمسئولين بمطار "كنيدي" الأمريكي
محافظ كفر الشيخ: بحثت مع وزير الزراعة تشجيع الاستثمارات الزراعية
"الرمثا" الأردنية تتطلع لفتح المعابر السورية
اختيارات الوطن
7 خطوات لحجز شقة بالإسكان الاجتماعي الحر إلكترونيا
شاهد على عدوان 1956.. 11 معلومة عن المسجد العباسي بعد افتتاحه اليوم
مطعم معلق ونافورة راقصة لإنعاش السياحة فى الإسكندرية
أشهر مصور شاطئ فى «روميل» يعتزل المهنة بعد انتشار المحمول: راحت علينا
زملكاوى استعد للدورى باللون الأبيض: جات الحزينة تفرح
«سيف بائع الذرة»: «نفسى أتعلم وأعرف أكتب اسمى»
الأكثر قراءة
عاجل| القبض على مروج الفيديو المزيف لهروب منى المذبوح
ننشر مناهج الابتدائي والإعدادي والثانوي في نظام التعليم الجديد
عاجل| إطلاق نار في قاعدة للسلاح الجوي الأمريكي
خبراء علم نفس يفسرون أسباب انتشار جرائم قتل الآباء لأبنائهم
وفاة متهم داخل قسم شرطة المعادي.. ومصدر: طبيعية
كريمة: فصل الخدمة عن هاتفي المحمول منذ 3 أسابيع بسبب "فتوى التبرعات"
عمرو أديب عن تعادل الأهلي بالدقيقة الأخيرة: "له في ذلك حكم"
عاجل| مصدر أمني يكشف سبب دخان مباراة الأهلي والإسماعيلي
نجل الفنان الراحل محمد شرف يكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة والده
فيديو| "شعبولا" يروي موقف محرج له في مطار تونس: رحت أبسطهم رجعت متعكنن
«الإسكان» تُعلن تفاصيل طرح 18 ألف وحدة فى 12 محافظة
بالفيديو| البرومو الأول لفيلم "تراب الماس".. والعرض 16 أغسطس
عاجل