طالب اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، من الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، ضرورة استغلال أكثر من 300 فدان تابعة للوزارة وتتبع الخدمات البستانية وبعض الإدارات التابعة للوزارة وغير المستغلة في أي مشروعات.

وأضاف المحافظ، نطمع في كرم الوزير في إطلاق يد المحافظة لاستغلالها في إقامة المشروعات السكنية لإيجاد الحلول لإسكان الشباب، وخاصة أن مدينة كفر الشيخ تفتقر إلى وجود أراض ملك الدولة تتوسع فيها لإنشاء المشروعات السكنية والخدمية.

من جانبه أكد وزير الزراعة، أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث هذه الأمور واتخاذ القرارات الفورية لحلها والتيسير على أبناء المحافظة من خلال توقيع بروتوكول بين المحافظة والوزارة في هذا الأمر.

جاء ذلك خلال اجتماعا عُقد بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ الإقليم.