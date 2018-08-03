أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر ستستمر في تقديم خبراتها، لدعم الأشقاء في جنوب السودان، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مجال الموارد المائية، وذلك ضمن حرصها على تعزيز أواصر التعاون في مجال المياه مع كافة دول حوض النيل.

واشار إلى أن المشروعات التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان، تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لها، وتنفيذا لمذكرة التفاهم بين البلدين منذ أغسطس 2006، وكذلك التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في مارس 2011، واتفاقية التعاون الفني والتنموي في نوفمبر 2014 بالقاهرة، بحضور رئيسا الدولتين.

وأوضح أنه جرى مؤخرا افتتاح محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة منجلا الواقعة على بحر الجبل والتي يرجع تاريخ إنشاؤها إلى عام 1905، حيث أعادت الوزارة تأهيلها مرة أخرى وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات، لتوفير البيانات والمعلومات للمشروعات التنموية بجنوب السودان، كما تم تزويد هذه المحطة ببئر جوفى مزود بشبكة صنابير عمومية، لخدمة المواطنين في الحصول على مياه الشرب النظيفة.

وقال الوزير إنه جرى الانتهاء من تنفيذ محطة مياه بمدينة "واو" لتوفير الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية والأهالي، وهي ضمن المنحة المصرية في هذا الشأن، علاوة على مشروعات إنشاء المراسى النهرية ومنها المرسى النهرى بذات المدينة في نوفمبر 2010، وجارٍ إنهاء أعمال إنشاء مرسى نهرى آخر في مدينة "كواجوك" في حوض بحر الغزال، لأهميته في ربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحيا، لتسهيل نقل البضائع والركاب، وبما ينعكس إيجابيا على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان، وكذلكً تحسين الأحوال البيئية والصحية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل والمسؤول عن التعاون مع دول حوض النيل أنه تم الانتهاء من إنشاء 6 محطات مياه شرب تعتمد على المياه الجوفية لمدينة جوبا وشبكات توزيع لخدمة توصيل مياه الشرب الصالحة للمواطنين، لافتا إلى أنه يتم حاليا ترتيب إجراءات طرح إنشاء 6 محطات مياه شرب أخرى على المياه الجوفية، علاوة على الانتهاء من تأهيل 4 محطات فى "ملكال، جوبا، واو، منجلا"، ويتم حالياً قياس التصرفات والمناسيب بها بشكل يومي منتظم.

ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ محطتين أخرتين في مدينتي "نيمولى وبور" على بحر الجبل، علاوة على مشروع إنشاء 4 سدود لحصاد مياه الأمطار، بهدف الاستفادة منها في توفير مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض، بمدينة واو، ومن إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بهدف الحد من مخاطر التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين بجنوب السودان، كما يجري العمل بمشروع تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات بهدف تأهيل المحطات الرئيسية لقياس المناسيب والتصرفات للأنهار وتوفير البيانات، والمعلومات الهيدرولوجية، اللازمة لتصميم وتنفيذ المشروعات التنموية التى تخص الموارد المائية فى جنوب السودان.