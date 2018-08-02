أطلق الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، عدة تصريحات إيجابية، أولها توقّعه بأن يأتى فيضان النيل «مبشراً بالخير هذا العام»، وجدَّد الوزير التأكيد على أن السلطات المختصة فى إثيوبيا لم تبدأ ملء خزان سد النهضة حتى الآن، وأن مصر شهدت هذا العام أقل نسبة مخالفات فيما يخص زراعة الأرز، مرجعاً ذلك إلى زيادة وعى المزارعين فى مختلف المحافظات.

تصريحات وزير الرى جاءت خلال زيارته إلى محافظتى الدقهلية وبورسعيد، اليوم، لافتتاح محطة صرف جنوب سهل الحسينية، وكوبرى حادوس عند الكيلو 6.5 فوق مصرف بحر حادوس، ورافق الوزير خلال زيارته محافظا بورسعيد والدقهلية اللواء عادل الغضبان والدكتور أحمد شعراوى.

واستهل «عبدالعاطى» زيارته بافتتاح محطة الصرف فى بورسعيد، وأعلن أنها ستُسهم فى تحسين حالة الصرف الزراعى لمساحة ٨٧ ألف فدان من أراضى محافظة الشرقية، وتكلفت ١٠٠ مليون جنيه، فيما أوضح المهندس محمد محمد عبدالعاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالوزارة، أن المحطة تأتى ضمن خُطط تحديث المحطات القديمة، وتأتى بديلاً للمحطة التى أُنشئت منذ 24 عاماً.

الزيادة السكانية تحتاج مليار متر مياه إضافية سنوياً.. وافتتاح قناطر أسيوط خلال أيام

وقال رئيس المصلحة، إن المعدات المستخدمة فى المحطة الجديدة موفِّرة للطاقة، وتضم 5 وحدات بتكلفة 2,6 مليون جنيه، وأضاف أنها تستهدف تحسين الصرف فى الشرقية التى تعرضت لزيادة مياه الصرف نتيجة التعديات والمزارع السمكية، مؤكداً أن المصلحة تسعى إلى رفع كفاءة المحطات كافة على مستوى الجمهورية.

وخلال افتتاح وزير الموارد المائية كوبرى حادوس، فى الدقهلية، بتكلفة 26.5 مليون جنيه، أعلن أن الزيادة السكانية تلتهم الموارد المائية، وقال إنها تحتاج تدبير مليار متر مياه إضافية سنوياً، ما يعادل 16 مليار جنيه لكل مليون نسمة زيادة، ولفت «عبدالعاطى» إلى استعداد الوزارة لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى قناطر أسيوط خلال أيام.

وقال وزير الرى: «نقيم مشروعات فى كل مصر، وأى إنفاق على التنمية والإنتاج وتسهيل حركة وتوصيل مرافق، يأتى فى إطار الخطة القومية للموارد المائية 2017 - 2037 التى تتكلف 900 مليار جنيه، وتشارك فيها 9 وزارات، تُسهم منها وزارة الرى باستثمارات 240 مليار جنيه».