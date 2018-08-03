أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرصه الشديد علي دعم باحثي وعلماء مركز البحوث الزراعية وتشجيعهم، من أجل النهوض بالإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك، خلال جولته التفقدية بمحطة البحوث الزراعية بسخا، يرافقه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والقيادات التنفيذية والشعبية ضمن زيارته الميدانية لمحافظتي كفر الشيخ والغربية، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة.

وتفقد أبوستيت، المزرعة البحثية التابعة لمحطة البحوث الزراعية بسخا، والتي يتم فيها تنفيذ البرامج البحثية لمعاهد مركز البحوث المختلفة، حيث تزرع بها الاكثارات الأولية لمختلف المحاضيل لإنتاج تقاوي المربي والأساس.

وأشاد بجهود باحثي المركز في استنباط أصناف جديدة من أصناف الأرز المتحملة للجفاف، وقصيرة العمر، والمقاومة للأمراض، وفي الوقت نفسه تعطي إنتاحية عالية، بما يأتي ضمن استراتيجية الدولة وتوجهات الحكومة لترشيد استخدامات المياه.

واستمع وزير الزراعة إلى عرض تفصيلي لأنشطة المحطة البحثية، من رئيس الإدارة المركزية للمحطات، وباحثي المركز، حيث تعتبر من أكبر وأهم المحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، بهدف إجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتحقيق نهضة زراعية شاملة، وتولي اهتماما كبيرا ببحوث الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للآفات والمتحملة للجفاف والملوحة، كما تقدم الخدمات الإرشادية للمزارعين في منطقة شمال الدلتا.

وأكد وزير الزراعة علي أهمية الاستفادة من التقنيات العلمية الحزيثة، وتوصيلها إلى المزارعين من خلال الباحثين، وذلك في سبيل تعظيم إنتاجية المحاصيل وحل المشاكل التي تواجه الإنتاج النباتي، وذلك من خلال التجارب التأكيدية في حقول المزارعين، وتقييم السلالات ونشر المعاملات الزراعية السليمة.

من ناحيته أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، حرصه على تكثيف التعاون مع وزارة الزراعة، من أجل تحقيق تنميك زراعية حقيقية بالمحافظة، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ تعد محافظة زراعية بالدرجة الأولى، ومن هنا تأتي أهمية التعاون مع وزارة الزراعة، خاصة وأنها محافظة ليس لها ظهيرا صحراويا ويوجد فيها بعض المتخللات داخل الكتلة السكنية، والتي سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة بشأنها، للاستفاذة منها في مشروعات المنفعة العامة في سبيل التيسير علي المواطنين.

وتفقدا وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ، مركز إعداد التقاوي بسخا، الذي أنشئ على مساحة 10 فدادين، حيث يتم بها غربلة تقاوي محاصيل "القمح، بذرة القطن، الشعير، الأرز، الفول البلدي، والبرسيم"، حيث تتنوع المساحات التخزينية المتوفرة لدى المركز ما بين مظلات معدنية، وعنابر للتخزين، وصوامع بإجمالي سعة تخزينية بلغت حوالي 10 آلاف طن.