قال العقيد حسام حسن رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط إن إدارة المرافق تمكنت خلال الشهر الماضي من تحرير 891 محضر لمخالفات متنوعة منها 98 محضر إشغال طريق و27 محضر إشغال طريق لمحال عامة و11 محضر بائع متجول وفقا للقانون 105 لسنة 2012 و9 محاضر نظافة عامة وفقا للقانون 106 لسنة 2012 و44 محضر إيقاف أعمال البناء المخالفة و89 محضر بناء بدون ترخيص و8 محاضر فض أختام محلات عامة و38 محضر قرار غلق إدارى و21 محضر عدم تنفيذ قرارات إزالة ومحضر عدم حمل تحقيق شخصية ومحضرين إزالة إدارية لغرز و31 محضر إزالة حاجز حديدى و170 محضر إزالة حواجز أسمنتية و45 محضر إزالة إدارية تنده قماش وخشب وصاج و32 إزالة لعربات خشب يد وكارو وفتارين و30 إزالة إدراية فرش خضار و236 مضبوطات متنوعة.

وأوضح رئيس قسم شرطة مرافق أسيوط ان الحملات إستهدفت كافة شوارع وميادين مدينة أسيوط بأحيائها فى شرق وغرب "إمتداد يسرى راغب ،ميدان المجذوب ،محمد على مكارم ،حى السادات ،المعلمين ،النميس ،الجمهورية ،الخزان ، مدخل الوليدية ، الجلاء ، الهلالى" فضلا عن الشوارع الرئيسية والميادين بكافة مراكز ومدن المحافظةومن جانبه أشاد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بالجهود التي يبذلها قسم شرطة مرافق أسيوط فى إزالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة المارة والسيارات بالشوارع والميادين بكافة المراكز والمدن للحفاظ على التنظيم المرورى بهذه الشوارع والبعد عن العشوائية والمساهمة فى ظهور الشوارع والميادين بالمظهر الجمالى والحضارى الذى يأتى ضمن أهداف التنمية المستدامة مصر 2030 مؤكدا إن حملات ازالة الاشغالات بكافة صورها مستمرة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة بالتنسيق بين مسئولي الاشغالات بالاحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث التموين ومرور أسيوط.