انتهى المخرج والمنتج أحمد عبدالباسط، من التجهيزات الخاصة بفيلم "سوق الجمعة"، حيث دخل مرحلة تصحيح الألوان، وسيجرى طرح الأغنية الدعائية والـ"برومو" الرسمي خلال الساعات المقبلة، استعدادًا لعرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي.

وطرح عبد الباسط البوستر الرسمي والنهائي للفيلم، الذي يضم أكثر من 15 نجمًا ونجمة، بالإضافة إلى ظهور ضيوف شرف مثل الفنان محمود الجندي والعراقي شمم الحسن.

الفيلم من بطولة عمرو عبدالجليل، وصبري فواز، ودلال عبدالعزيز، وريهام عبدالغفور، ومحمد لطفي، وأحمد فتحي، ونسرين أمين، وسلوى محمد علي، وسهر الصايغ، ومحمد عز، ومحمود حجازي، ومحمد أحمد ماهر، ونهى صالح، قصة محمد الطحاوي، وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز، والذي تم إهداء العمل له وهو من إنتاج "فيلم أوف إيجيبت" أيمن وأحمد عبدالباسط.