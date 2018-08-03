التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بسفير كازاخستان بالقاهرة، أرمان إيساجالييف، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين البلدين في مجال البيئة.

ورحبت الوزيرة، بمد جسور التعاون بين مصر وكازاخستان في مجال البيئة من خلال آلية لتجسيده على أرض الواقع، حيث وجهت بتشكيل فريق عمل لوضع مجموعة من الاهتمامات المشتركة وأولويات هذا التعاون، وآليات لتبادل الخبرات، تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارتي البيئة في البلدين.

ورحبت فؤاد بمشاركة دولة كازاخستان في مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، سواء في الشق رفيع المستوى من خلال مشاركة وزير الطاقة والبيئة، أو الخبراء من كازاخستان في فعاليات المؤتمر، لاسيما وأنه سيناقش سبل دمج التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والصحة.

وأكد سفير كازاخستان، أهمية دور مصر الإقليمي والدولي في مختلف المجالات بشكل عام والبيئة بشكل خاص.

وأشار إلي الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبلاده، والتي أطَّرت لتاريخ جديد في العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص كازاخستان على توطيد التعاون في العمل البيئي مع مصر.

ونقل إيساجالييف، رغبة وزير البيئة والطاقة الكازاخستاني في إيجاد صيغة قوية للتعاون والتكامل بين البلدين في مجالات البيئة والطاقة خاصة في ضوء اهتمام بلاده بهذا القطاع، وتوقيعها على كافة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة، وتنظيم عدد من الأنشطة والمؤتمرات الدولية والاقليمية في هذا المجال.