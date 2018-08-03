لقيت ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز الرحمانية في البحيرة، مصرعها، وأصيبت ابنتها بجروح وكدمات واشتباه كسور وما بعد الارتجاج، اليوم، إثر تصادم جرار زراعي ودراجة بخارية على طريق قرية البكوات، أمام قرية مرقص بمركز الرحمانية.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، بوقوع حادث تصادم على طريق قرية البكوات فرعي، أمام قرية مرقص دائرة المركز.

وتبين لضباط المباحث، حدوث تصادم بين جرار زراعي دون لوحات معدنية، قيادة المدعو "ص. م. ح" 38 سنة فلاح ومقيم بقرية أرمانيا مركز إيتاي البارود، ودراجة بخارية (توك توك) دون لوحات معدنية، قيادة المدعو "ع. ي. ت" 28 سنة سائق ومقيم بقرية أم حكيم مركز شبراخيت، وأنه أثناء سير الدراجة البخارية على الطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالجرار الزراعي القادم بالاتجاه المقابل له.

أسفر الحادث عن وفاة المدعوة "أ. ع. ش" 35 ربة منزل ومقيمة بقرية مرقص دائرة المركز، وإصابة نجلتها "ر. م. ال" 12 سنة طالبة ومقيمة بذات الناحية بجروح وكدمات واشتباه كسور وما بعد الارتجاج، ولا يمكن استجوابها، من مستقلى الدراجة البخارية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الرحمانية، والمصابة إلى مستشفى تخصصي بالرحمانية للعلاج، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.