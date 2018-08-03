أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن ترقيم وتسجيل 838 رأس ماشية وتحصين 1000 رأس أخرى ضد مرض "البروسيلا".

وقال الدكتور شنودة توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه جرى تسجيل وترقيم 396 رأس ماشية من الأبقار، و442 رأس أغنام وماعز، وتحصين 548 رأس أغنام و452 رأس ماعز ضد مرض البروسيلا، وهو أحد الأمراض التي تنتقل للإنسان والحيوان معا.

وأضاف شنودة، أن المديرية تواصل حاليًا تنفيذ حملة التحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضان في مراكز المحافظة الخمسة، لافتا إلى حظر دخول أي ماشية من خارج المحافظة بالتنسيق مع الأمن لمنع ظهور المرض بالوادي الجديد.