تفقد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، المزارع البحثية التابعة لمحطة البحوث الزراعية بسخا، للذرة والقطن والأرز، والتي يتم فيها تنفيذ البرامج البحثية لمعاهد مركز البحوث المختلفة، حيث تزرع بها الإكثارات الأولية لمختلف المحاضيل لإنتاج تقاوي المربى والأساس.

واستمع وزير الزراعة إلى عرض تفصيلي لأنشطة المحطة البحثية، من رئيس الإدارة المركزية للمحطات، وباحثي المركز، حيث تعتبر من أكبر وأهم المحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، بهدف إجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتحقيق نهضة زراعية شاملة، وتولي اهتماما كبيرا ببحوث الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للآفات والمتحملة للجفاف والملوحة، كما تقدم الخدمات الإرشادية للمزارعين في منطقة شمال الدلتا.