أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن بث الشائعات والأكاذيب والافتراءات من جماعة (الإخوان) الإرهابية، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحمها، سيستمر ضد الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

وأكد "عامر"، فى بيان له، اليوم، أن استمرار هذه الجماعة المارقة في سياساتها "القذرة" ضد مصر، يرجع بسبب الأموال الكبيرة التي تصل إلى مليارات الدولارات، من الدول التي تساندها، خاصة الدول التي تمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين.

وقال "عامر" في بيانه، إنه يجب على الحكومة عدم الاكتفاء بالرد الواضح على أكاذيب وشائعات (الإخوان) الإرهابية، ولكن عليها استخدام جميع الوسائل والأساليب لبتر الذراع الإعلامية لتلك (الجماعة)، وفي مقدمتها، ما تبثه هذه الجماعة المارقة على وسائل التواصل الاجتماعي المواقع، وعبر الكتائب الالكترونية.

وأرجع عضو مجلس النواب، ازدياد حدة الشائعات التي تبثها الآلة الإعلامية المأجورة لجماعة (الإخوان) الإرهابية ضد مصر ومؤسساتها وشعبها، إلى فشلها فى اختراق وحدة وتماسك الشعب المصري العظيم مع قيادته الحكيمة، ممثلة في الزعيم والبطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع مؤسسات الدولة، في مقدمتها القوات المسلحة الباسلة، إضافة إلى النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها الأبطال البواسل من رجال الجيش والشرطة في العملية الشاملة سيناء 2018 ضد الإرهاب والإرهابيين.

وقال إن الإرهابيين من خوارج هذا العصر، أصيبوا بالجنون والهوس بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وإنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة وغير المسبوقة التي نُفذت في مختلف المحافظات.

وأكد "عامر" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح بكل كفاءة واقتدار، كعادته دائما، في كشف كل من ينشرون الشائعات، وذلك من خلال لقاءاته وحواراته الواضحة والصريحة مع الشباب المصري الواعد بالمؤتمرات الشبابية الناجحة التى يحرص على التحاور فيها بكل الحب كأب حقيقى مع أبنائه الشباب.