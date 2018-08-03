يترأس المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، غدا، أولى جلسات المحكمة، بعد تعيينه رئيسا لها، وأداءه اليمين الدستورية، الأسبوع الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المقرر أن ينظر خلالها 11 دعوى دستورية متنوعة، ما بين "طعون على مواد بقوانين، ودعاوى تنازع، ودعاوى طلبات أعضاء بالمحكمة".

ومن بين الطعون التي سينظرها رئيس المحكمة الجديد، الطعن رقم 31 لسنة 18 دستورية، المقام من النائب مصطفى الجندي ضد رئيس الجمهورية، بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة والمواد 5 ، 16 ، 17من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وكذلك المادة 19 من لائحته التنفيذية وسقوط احكام تلك المواد، وذلك لمخالفتها مواد الدستور " 2، 23، 24، 32، 34، 38، 39، 40، 119، و120".

كما سينظر أيضا الدعوى رقم 4 لسنة 40 طلبات أعضاء، المقامة من المستشار محمد خيري طه عبد المطلب النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وآخرين، لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن أشهر الصيف التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل حتى بلوغه سن الستين، وأحقية كل منهم في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم الاعتيادي.

وبدأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، مهام عمله، اعتبارا من 1 أغسطس الجاري، ويستمر فى منصبه رئيسا للمحكمة الدستورية، حتى 30 يونيو 2019 (سن وصوله للمعاش).