غادر من منفذ السلوم البري 1195 شخصا من مصريين وليبيين في طريقهم إلى الجماهيرية الليبية عبر الحدود الغربية للبلاد.

جاء ذلك ،اليوم الجمعة، من بينهم 266 مصريا و929 ليبيا في ظل توافد المصريين والليبين على المنفذ للسفر عن طريق منفذي السلوم ومساعد المصري والليبي مع وجود تأمين شامل للحدود المصرية ومنفذ السلوم.

وأنهت السلطلت المصرية، جميع الإجراءات اللازمة، لسفر العمال المصريين والليبيين داخل منفذ السلوم، وقدمت مصلحة الجمارك والجوازات وإدارة شرطة منفذ السلوم البري، التسهيلات اللازمة للتخفيف عنهم خلال سفرهم.