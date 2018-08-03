أعلنت جامعة القاهرة، عن مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الدراسي 2018/2019، حيث يبدأ الكشف الطبي يوم الثلاثاء الموافق 28/08/2018 وينتهي يوم الأربعاء الموافق 26/09/2018.

وأكد بيان للجامعة، اليوم، أن من يتخلف عن الموعد المحدد المخصص لكليته يتوجه للكشف من يوم الاثنين الموافق 23/09/2018 إلى يوم الأربعاء الموافق 26/09/2018.

وحددت الجامعة شروط الكشف الطبي كالتالي:

1- يتم الكشف الطبي بمقر مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة، من الساعة 9.30 حتى الساعة 11.30 صباحًا "طالبات" ومن الساعة 11.30 حتى الساعة 1.30 ظهرًا "طلبة".

2- يتم عمل تحليل فيروس "C" لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية.

3- على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار الآتي:

- استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني.

- أصل و2 صورة من إيصال سداد فوري.

- صورتين شخصيتين في حالة عدم معرفة تحميل الصورة على الموقع، ويجرى سداد مبلغ 20 جنيهًا رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ "فوري".

خطوات التقديم للكشف الطبي إلكترونيًا:

1- يجرى الطالب تسجيل وملئ الاستبيان الطبي من الموقع الرسمي للجامعة.

2- الحصول على رقم الطالب و الرقم السري (مع الاحتفاظ به لإتمام عملية التسجيل قبل التوجه إلى الكشف الطبي).

3- الحصول على كود الدفع لرسوم الكشف الطبي عن طريق فوري (يجب الدفع عن طريق منافذ فوري (20 جنيهًا رسوم الكشف الطبي + 2 جنيه رسوم الخدمة) وإحضار إيصال السداد عند التوجه للكشف الطبي).

4- طباعة طلب استخراج بطاقة البنك.

5- تحميل الصورة الشخصية وتسجيل البيانات.

6- طباعة الاستمارة والتوجه إلى الكشف الطبي حسب الموعد المسجل في الاستمارة.