أثار فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على "فيسبوك"، غضب الأهالي في المحافظة، بسبب تسجيل مذيعة بالإذاعة المحلية مع أطفال داخل مبنى المحافظة وجلب اعترافات منهم على تهريبهم البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية دون أن توجه لهم النيابة اتهاما بذلك.

وقال هيثم طويلة، ناشط حقوقي ومنسق رابطة "إسكان بورسعيد"، إن المجلس القومي للأمومة والطفولة أجرى عدة تدابير قانونية حيال الواقعة حيث جرى تقديم بلاغ للنائب العام بشأن الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة عن الأطفال الذين جرى التشهير بهم.

وأضاف طويلة أنه حرر بلاغ رقم 140607 لسنة 2018 للخط الساخن لنجدة الطفل جرى اتهام فيه العلاقات العامة بالمحافظة بالإخلال بمواد قانون الطفل، مضيفًا أن هناك متابعة البلاغ على رقم 16000 للاطلاع على ما تم بخصوص الواقعة، كما جرى تحرير البلاغ ضد الصفحة من خلال المجلس الأعلى للطفولة.

وأكد أن البلاغات جاءت لدعم الأطفال وبشكل مجانى منعًا للمتاجرة أو المزايدة.

وأوضح أن البلاغ اختص فقط تهمة التشهير بأطفال، أما اتهام التهرب من سداد رسوم جمركية "ليس لنا علاقه به".

وتابع: "في ظل قيادة محافظ بورسعيد تستمر هذه السقطات التي لا تمثل أهل بورسعيد، فنحن ليس من أخلاقنا أن نستقوي على أطفال في حين يساند بعض التنفيذيين كبار المجرمين ويتسترون عليهم ويخصصون لهم أراضي".

واقترح طويلة إزالة أسوار الجمارك وحصر الدائرة الجمركية بداخل الميناء نظرًا للضرر الواقع على المحافظة بسبب هذه البوابات الجمركية لمنطقة حرة أصبحت اسما فقط بلا أي فائدة.

وأعلنت محافظة بورسعيد، أمس الخميس، ضبط عدد من الأطفال، يهربون البضائع الأجنبية غير الخالصة الرسوم، وذلك عبر المنافذ الجمركية بالمحافظة، حيث يجرى استخدام الأطفال في أعمال التهريب من منافذ بورسعيد الجمركية، وضبط 7 أطفال من مختلف الأعمار من 4 محافظات مختلفة، هربوا ملابس من الجمارك دون رسوم جمركية، وبيعها في السوق المصري مقابل 150 جنيها في اليوم، وقد أقروا جميعهم بأنهم لم يجدوا فرص عمل لإطعام عائلتهم وكسب المال بالحلال، ما دفعهم لتهريب الملابس المستوردة، عبر منفذ بورسعيد الجمركي.