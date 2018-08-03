أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على مصرف روسي متهم بمساعدة كوريا الشمالية على الإفلات من عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي للحد من برامجها للأسلحة النووية والبالستية.

وقالت إدارة مراقبة الحسابات الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات تستهدف أيضا شخصا وكيانين "لتسهيلهم معاملة مالية مهمة" قام بها مصرفي كوري شمالي كان هو نفسه مستهدفا بعقوبات أمريكية.

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشن، في بيان "ستواصل واشنطن فرض عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة وإغلاق مصادر الدخل غير المشروعة لكوريا الشمالية".

وأضاف "ستظل عقوباتنا سارية حتى نتمكن من التوصل الى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل نهائي يمكن التحقق منه".

وتتيح العقوبات تجميد أي ممتلكات أو أصول على الأراضي الأميركية تعود للكيانات المعنية، كما انها تمنع المواطنين الأميركيين من التعامل معها.

وقالت ادارة مراقبة الحسابات الاجنبية انها تفرض عقوبات على بنك "اغروسويوز كوميرشال بنك" لانه "قام بإجراء أو تسهيل صفقة ذات شأن" لصالح هان جانغ سو، الممثل الرئيسي ل "فورين ترايد بنك" في موسكو، ابرز بنوك صرف العملات الاجنبية في كوريا الشمالية.

وتشمل العقوبات كذلك ري جونغ وون ، نائب هان ومقره موسكو وكذلك "شركتين وهميتين تتبعان لهذا البنك.

وقد سبق للامم المتحدة والولايات المتحدة ان حددتا هان بالاسم وكذلك البنك. ودعا مكتب مراقبة الحسابات الأجنبية الى طرد كل من هان وري.

وأشار المكتب إلى أن "أغروسويوز" كان لا يزال يقدم الخدمات لهان هذا العام، في انتهاك لالتزامات روسيا في الأمم المتحدة، كما انه فتح حسابات مصرفية متعددة على الأقل لثلاث شركات وهمية تابعة ل"فورين ترايد بنك".

وقد اجرى البنك الروسي تعاملات بملايين الدولارات عن طريق الحسابات المرتبطة بكوريا الشمالية منذ عام، وفقا لمكتب مراقبة الحسابات الأجنبية.