فى سابقة هى الأولى من نوعها، بدأت الحكومة جدياً دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة، دون المساس بأجورهم، فى خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى. وحصلت «الوطن» على نص قرار يتضمن تكليفاً أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى صالح عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وهيئة الرقابة الإدارية، وإحدى الجهات السيادية، وأمانة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ومن تراه اللجنة مناسباً من المختصين والأكاديميين لإنجاز عملها، لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الحكومية، دون المساس بأجور العاملين، ودون الإخلال بمهام العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها.

وكشف القرار الذى حمل رقم ١١٤٥ لسنة ٢٠١٨، أن «مدبولى» كلف رئيس «التنظيم والإدارة» بموافاته بنتيجة أعمال اللجنة المشكلة، ومقترحاتها للتطبيق وآلياته، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فى ضوء قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤.

«مدبولى» يكلف «التنظيم والإدارة» بتشكيل لجنة لبحث التطبيق.. ومصادر: 4 سيناريوهات أقربها الشغل 4 أيام فقط

من جانبه، قال مسئول حكومى لـ«الوطن» إن الحكومة تسعى لخفض أيام العمل ببعض الجهات بالجهاز الإدارى للدولة، لخفض الإنفاق وتوفير استهلاك الطاقة، وتخفيف الضغط المرورى على شوارع القاهرة، لافتاً إلى أن القرار يأتى على خلفية دراسة مجتمعية قدمتها إحدى الجهات إلى مجلس الوزراء.

من جهتها، أكدت مصادر داخل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن إدارة البحوث التابعة للجهاز، تعكف على الانتهاء من دراسة شاملة لتخفيض أيام العمل فى الأسبوع لنحو ٥٫٦ مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة الذى يضم ٨١٦ جهة ومصلحة حكومية.

وقالت المصادر إنه تم الرجوع لآراء عدد من الخبراء فى قطاع الخدمة المدنية بالجهاز وعلم النفس والاجتماع وخبراء التنمية البشرية، لافتة إلى أن الدراسة تتضمن 4 مقترحات، ينص المقترح الأول على تقسيم ساعات العمل فى اليوم الواحد بنظام «الشيفتات» والورديات، بحيث يستمر العمل طوال اليوم فى المصالح الحكومية، بينما يخفّض المقترح الثانى ساعات العمل فى اليوم، لتنتهى فترة العمل الرسمية الساعة الثانية ظهراً بدلاً من الثالثة عصراً، مقابل إلغاء إجازة يوم السبت.

وطلب المقترح الثالث تخفيض أيام العمل مع تقسيمها على ورديتين، كل وردية ثلاثة أيام، وتكون ساعات العمل فى اليوم ١٠ ساعات تبدأ من الثامنة صباحاً، وتنتهى فى السادسة مساء، ليستمر العمل طوال أيام الأسبوع، بينما نص المقترح الرابع على خفض عدد أيام العمل، لتكون 4 أيام فقط، تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء، وتضاف ساعة لمواعيد العمل الحالية، لينتهى العمل الرسمى الساعة الرابعة يومياً، على أن تكون الإجازات الأسبوعية الرسمية ثلاثة أيام، هى الخميس والجمعة والسبت. وأكدت المصادر أن المقترح الرابع هو الأقرب للتطبيق.