وصلت، مساء اليوم الجمعة، أول حافلة لحجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري على الجانب المصري.

وأنهت السلطات المختصة بالمعبر إجراءات دخول أول حافلة تقل حجاج فلسطينيين إلى الجانب المصري، حيث قالت هيئة المعابر، إن أجهزة المعنية المصرية فتحت معبر رفح البري في تمام السادسة من مساء اليوم، لاستقبال حجاج قطاع غزة .

جاء هذا تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح معبر رفح البري 4 أيام متواصلة لاستقبال 3321 حاجًا فلسطينيًا من حجاج القطاع، والعمل على تسهيل مهامهم وتذليل جميع العقبات أمام حافلات نقل الحجاج الفلسطينيين.

وأكدت مصادر أن أول حافلة لحجاج قطاع غزة وصلت الجانب المصري في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم، ومن المنتظر أن يصل إجمالي الفوج الأول من حجاج غزة اليوم إلى 823 حاجًا فلسطينيًا يجري نقلهم على متن حافلات مصرية.

ونشرت الهيئة الإعلامية للسفارة الفلسطينية بالقاهرة يفيد بأن إجمالي الحجاج المقبلين من قطاع غزة 3321 حاجًا فلسطينيًا.

ورفعت أجهزة الأمن المصرية حالة الطوارئ في معبر رفح على مستوى كافة الإدارات الأمنية والإدارية والطبية، كما جرى تجهيز حافلات لنقل الحجاج إلى مطار القاهرة الدولي وتخصيص أطقم طبية وسيارات إسعاف لمواجهة أية طوارئ طبية.