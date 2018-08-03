شهدت مدينة رأس البر بدمياط، اليوم الجمعة، إقبالاً كبيرًا من المصطافين ورواد الشاطئ رغم ارتفاع الأمواج، حيث قدرت أعدادهم بأكثر من مليون ونصف زائر، وسط استعدادات مكثفة للوحدة المحلية بالمدينة بعدد 100 رجل إنقاذ و6 لنشات سريعة، وموتوسيكلين مائيين، و4 سيارات إسعاف، و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين.

وأكد بيان صادر عن الوحدة، اليوم، أنه جرى إنقاذ 64 حالة من الغرق، وغادروا الشاطئ بخير، كما جرى تسليم 735 طفلاً تائهًا إلى ذويهم بمعرفة رجال الانقاذ والمعدات البحرية وإدارة الشاطئ وهيئة الإسعاف وقوات حرس الحدود.