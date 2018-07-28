إنقاذ 43 حالة من الغرق وتسليم 960 طفلا تائها لذويهم في رأس البر

شهدت مدينة رأس البر، أمس، إقبالا كبيرا من المصطافين من عدد من المحافظات المجاورة، حيث كثفت الوحدة المحلية للمدينة برئاسة مجدي خاطر المرور لمتابعة العمل بالشواطئ.

ونجح رجال الإنقاذ خلال اليوم من إنقاذ 43 حالة من الغرق وتسليم 960 طفلا تائها إلى ذويهم.