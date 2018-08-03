"وارث الإرهاب".. حمزة بن لادن على خطى ابيه يتوعد بـ"الثأر"

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية حوارًا مع علياء غانم، والدة زعيم "تنظيم القاعدة" السابق أسامة بن لادن، تحدثت فيه عن حياة ابنها منذ طفولته وحتى آخر مرة التقته فيها عام 1999 ميلاديًا.

وقالت الصحيفة إن عائلة "بن لادن"، ردت على تهديدات حمزة بن لادن، نجل أسامه، بتوصيفه رسميا بـ"أنه سيسير على خطى والده"، حيث عهد إليه أيمن الظواهري زعيم التنظيم الحالي، بمنصب قيادي كبير في "تنظيم القاعدة" الإرهابي، وذلك في العام الماضي.

"الوطن" تستعرض في السطور التالية أبرز 7 معلومات عن حمزة بن لادن وفقا لتقارير إعلامية وتسجيلات فيديو ورسائل صوتية منسوبة له.

- حمزة بن أسامة بن لادن، ولد عام 1989 ميلاديًا، 29 عامًا، وأمه خيرية صابر، ثالث زوجات أسامة بن لادن، حاصلة على شهادة الدكتوراه في علم نفس الأطفال، وأكاديمية سابقة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، لم تنجب من زعيم "تنظيم القاعدة" أسامة بن لادن سوى ابنها "حمزة".

- جرى إعداد حمزة منذ نعومة أظافره للسير على خطى والده الذي لديه حوالى 20 ابنًا وابنة هو الـ15 بينهم من زوجته الثالثة.

- ظل حمزة بجانب والده في أفغانستان قبل 11 سبتمبر حيث تعلم استخدام السلاح.

- وعقب اعتداءات نيويورك وواشنطن، انفصل حمزة عن أبيه، ونقل مع النساء والأطفال الآخرين إلى جلال أباد (شرق أفغانستان)، ثم إلى إيران حيث ظلوا لسنوات في الإقامة الجبرية، إلا أنه تمكن من التواصل مع أبية بعد ذلك.

- وخلال عملية اقتحام القوات الأميركية مخبأ أسامة بن لادن، عثرت القوات على رسالة يؤكد الشاب لأبيه إنه بني من "معدن صلب كالفولاذ" وأنه ماضٍ في طريق "النصر أو الشهادة"، حسب موقع الحياة اللندنية.

- وظهر حمزة عام 2005 في أول مقطع مرئي له ضمن قوة من مقاتلي "طالبان" استهدفت جنوداً باكستانيين في وزيرستان (منطقة جبلية في شمال غرب باكستان)، وقبل ذلك في 2003 خرجت رسالة صوتية منسوبة إليه، نُشرت عبر أحد المواقع التابعة لـ"تنظيم القاعدة"، يحض فيها أتباع التنظيم على "إعلان الجهاد ضد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا".

- وظهر حمزة في مايو عام 2017، في مقطع فيديو جديد بثته مؤسسة "السحاب" التابعة لـ"تنظيم القاعدة"، اعتبر فيه العمليات التي تستهدف الغرب من أعظم القربات وأجلّ العبادات، موجهًا كثيرًا من النصائح إلى أعضاء التنظيم في العالم، يطالبهم فيها بالثأر للمسلمين في العالم، حسب تعبيره.