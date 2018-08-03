واصل طلاب الثانوية العامة لليوم الثانى على التوالى، تقديم طلبات تحويلات تقليل الاغتراب على موقع التنسيق وبمعامل الحاسب الآلى المخصصة للتنسيق بالجامعات على مستوى الجمهورية، والتى تستمر إلى يوم الاثنين المقبل.

وقال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف على التنسيق، إن ٤٦ ألف طالب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية سجلوا رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب حتى الآن.

وأضاف «عطا» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الاثنين المقبل، مشدداً على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة وهى 10% فقط، مشيراً إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، على شبكة الإنترنت، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة، من المجلس الأعلى للجامعات.

وقال «عطا» إن تقليل الاغتراب لأولئك الذين تم ترشيحهم فى كليات ومعاهد بعيدة عن مناطقهم الجغرافية سواء للتحويل للمناظرة أو غير المناظرة، موضحاً أن كل طالب مسئول عن رغبته فى التحويل وأنه لن يتم إعادة الطالب لرغبته الأصلية إذا ما تم تحويله إلى كلية اختارها هو بنفسه فى تحويلات تقليل الاغتراب.

وفى سياق آخر، كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن أنه من المتوقع بدء تنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2018 - 2019، آخر الأسبوع المقبل.