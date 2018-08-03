ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن وزير خارجيتها ري يانغ هو، سيجري زيارة رسمية إلى إيران بعد المشاركة في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقد في سنغافورة.

وسبق أن زار وفد كوري شمالي إيران، العام الماضي لحضور مراسم أداء الرئيس حسن روحاني اليمين الدستورية.

محمد عباس ناجي، الخبير في الشؤون الإيرانية، قال إن العلاقة بين كوريا الشمالية وإيران قوية، ومن أكبر ثمارها التعاون المشترك بينهما في مجال العسكري، والاستفادة الإيرانية من الخبرة الكورية في صناعة الصواريخ البلاستية، موضحا أن الصواريخ الباليستية الإيرانية هي نسخة طبق الفصل من الصواريخ الكورية الشمالية، لذلك من مؤكد أن يكون اللقاء من أجل التطوير العسكري.

وأضاف ناجي لـ"الوطن"، إن كورية الشمالية تريد إن توصل رسالة إلى أمريكا من خلال زيارة وزير خارجتها إلى إيران، مفادها إن التقارب الحالي بينها وبين أمريكا لا علاقة له بسياستها الخارجية وعلاقتها ببعض الدول، مثل إيران، التي تحاول "واشطن" ممارسة حظر دولي عليها مستبعدا إن تدخل كوريا الشمالية وسيطة بين إيران وأمريكا.

قال هشام البقلي الباحث المتخصص بالشأن الإيراني، إن إيران تريد أن تستخدم كوريا الشمالية كورقة ضغط على الولايات المتحدة، مؤكدا علي المجهود الكبير المبذولة من إيران في تكثيف العلاقات الخارجية، وهذا للتغلب على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن التجاوب لن يكون كبيرا من كوريا الشمالية لما تأمله إيران بشان التدخل لتخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وأوضح البقلى لـ"الوطن"، أن هناك ملفات مشتركة بين إيران وكوريا الشمالية تتمثل في التسليح والنفط، حيث تريد إيران أن تجعل من كوريا الشمالية منفذ لبيع البترول الخاص بها في شرق أسيا.