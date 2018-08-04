بالصور| حسام حبيب يشعل حفل افتتاح "بورتو سعيد"

أحيا النجم حسام حبيب حفلاً غنائياً، مساء الجمعة، بـ"بورتو سعيد"، وسط حضور من محبي النجم، وأهالي بورسعيد.

وصل الفنان حبيب مقر الحفل وكان في استقباله مشرف الحفل محمد منصور ليصعد المسرح على نغمات أغنية "شوفت بعينيا" ثم أبدى إعجابه بالجمهور وعبر عن سعاداته بتفاعلهم معه وقدومه إلى بورسعيد لأول مرة.

ثم استكمل حفله بالعديد من أشهر أغنياته التي أشعل بها الحفل لمدة ساعة ونصف ومن بينها: "جوا القلب"، "أوعى"، "فرق كتير"، ليلتقط بعدها صورة مع الحضور وجمهوره.

ثم استكمل غنائه بالعديد من أغانيه منها "كل ما أغني"، "إنت معايا" وغيرها من الأغاني.

وعبر حسام حبيب عن شكره للحضور وجمهوره وأهل بورسعيد معبراً عن سعادته بالحفل.

وحرص على شكر القائمين على الحفل منهم منظم الحفلات والمنتج الشهير "وليد منصور" شركة "تالنت دبليو إم" على تنظيم والإشراف على الحفل، وشركة بورتو جروب الراعي ل الحفل.

ثم ختم حفله بأغنية "لسة".