وزير الآثار يتفقد متحف سوهاج وطريق الكباش

يغادر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، القاهرة صباح اليوم السبت، متجها إلى محافظة سوهاج لتفقد الأعمال الجارية في متحف سوهاج القومي تمهيدا لافتتاحه قريبا بالإضافة إلى بعض المناطق الأثرية في المحافظة.

يرافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمحلس الأعلى للآثار، والمهندس وعدالله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات.

وأوضحت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة للمتحف، حيث الانتهاء من وضع فتارين العرض المتحفي وسيتاريو العرض المتحفي وتحديد مسار الزيارة ومناطق الإضاءة الداخلية والخارجية بما يتفق مع أحدث أساليب العرض المتحفي.

ثم سيتوجه الدكتور العناني والوفد المرافق له إلى محافظة الأقصر لتفقد آخر مستجدات الأعمال الجارية في طريق الكباش ومعبد الكرنك، الجدير بالذكر أن متحف سوهاج يتكون من بدروم يضم عددا من القطع الأثرية تستعرض الفكر الديني عند قدماء المصريين وفكرة البعث والخلود، وكذلك عبادة الحج في العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية.

أما الدور الأرضي يضم تماثيل وقطع أثرية لملوك الأسرتين الأولى والثانية، وكذلك قطع أثرية معظمها من نتاج الحفائر الأثرية بالمحافظة وبعضها تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير وجاير اندرسون والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي، لتحكي تاريخ المحافظة منذ أقدم العصور وخاصة عصر الأسرتين الأولى والثانية بالإضافة إلى التطرق للتراث الشعبي بالمحافظة وإلقاء الضوء على عادات وتقاليد الأسرة بها، وكذلك بعض الصناعات التي اشتهرت بها المحافظة ومنها صناعة النسيج بمدينة أخميم.

هذا بالإضافة إلى بمجموعة أخرى من القطع الآثرية التي تم اكتشافها في محافظة سوهاج والموجودة بمخازن الآثار لتخدم سيناريو العرض.

وبناء عليه عقدت لجنة سيناريو العرض المتحفي اجتماعا طارئا لاختيار بعض القطع الأثرية، وقد تم الاتفاق على اختيار قطع من المتحف المصري بالتحرير وبعض مكتشفات حفائر منطقة آثار أبيدوس، وتجدر الإشارة إلى أن فكرة إنشاء متحف سوهاج القومي بدأت في عام 1993 ثم توقف بعد ذلك لأمور هندسية وفنية واستأنف العمل به من جديد في عام 2006 وتوقف مرة أخرى بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، وفي عام 2015 تم البدء في دراسة المشروع مرة أخرى وبدأت المقايسات واستأنف العمل فعليا في عام 2016