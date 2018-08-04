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الوطن

الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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بالفيديو| شاب مبتور القدم يرقص كيكي

بالفيديو| شاب مبتور القدم يرقص كيكي

خلفت كوارث طبيعية.. خبير بيئي يوضح سر الموجة الحارة القياسية في أوروبا

خلفت كوارث طبيعية.. خبير بيئي يوضح سر الموجة الحارة القياسية في أوروبا

وزير الآثار يتفقد متحف سوهاج وطريق الكباش

وزير الآثار يتفقد متحف سوهاج وطريق الكباش

مفيد فوزي يروي تفاصيل تعرضه للنصب من شركة "صيانة ثلاجات"

مفيد فوزي يروي تفاصيل تعرضه للنصب من شركة "صيانة ثلاجات"

"العربية للعلوم والنقل البحري" تستقبل طلبة الثانوية السودانية

"العربية للعلوم والنقل البحري" تستقبل طلبة الثانوية السودانية

موظفون بالجهاز الإداري: لا يمكن تخفيض أيام العمل لكل قطاعات الدولة

موظفون بالجهاز الإداري: لا يمكن تخفيض أيام العمل لكل قطاعات الدولة

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ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

"إجازة 3 أيام أو شيفتات".. 4 مقترحات لتعديل مواعيد عمل موظفي الحكومة

"إجازة 3 أيام أو شيفتات".. 4 مقترحات لتعديل مواعيد عمل موظفي الحكومة

"وارث الإرهاب".. حمزة بن لادن على خطى ابيه يتوعد بـ"الثأر"

"وارث الإرهاب".. حمزة بن لادن على خطى ابيه يتوعد بـ"الثأر"

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"لا مبالاة وخوف واستهزاء".. خبراء يحللون لغة جسد أبطال "فيديو بورسعيد"

"لا مبالاة وخوف واستهزاء".. خبراء يحللون لغة جسد أبطال "فيديو بورسعيد"

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مفاجأة.. «أميرة» تظلمت من الرسوب فاكتشفت تغيير أوراقها

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