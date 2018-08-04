تابع اليوم، حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط الاستعدادات النهائية لمعرض ديارنا بمدينة رأس البر، والمقرر إقامته بدايةً من الخامس حتى الثامن عشر من أغسطس الجاري، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط لما تم من ترويج إعلامي للمعرض والمنتجات المتواجدة وعدد المحافظات المشاركة.