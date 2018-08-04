يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وقال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية إن شهر أغسطس درجات الحرارة به غير مرتفعة إلا أن نسب الرطوبة به مرتفعة جدا، وتصل نسب الرطوبة لأكثر من 80% على القاهرة والوجه البحري، وتزيد الإحساس بالارتفاع في درجات الحرارة.

وحذر شاهين خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة "إكسترا نيوز"، من وصول درجات الحرارة لـ37 درجة، مؤكدًا أن ذلك يحتم على المواطنين، خصوصا كبار السن والأطفال عدم التواجد تحت آشعة الشمس لفترات طويلة بقدر الإمكان، وخصاصا بين الظهر والعصر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 27 37

وسط الدلتا 25

36الإسكندرية 26

32بلطيم 25 32

مطروح 24

31السلوم 23

31سيوة 26

38بورسعيد 26 31

دمياط 26 32

العريش 23 33

رفح 23

33الإسماعيلية 24 36

السويس 25 37

رأس سدر 27

طابا 25 37

كاترين 19 33

الطور 2838

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 30 38

مرسى علم 28 38

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 25 37

أسيوط 26 38

سوهاج 27 39

قنا 27 41

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبوسمبل 27 41

الوادي الجديد 29 43

شلاتين 29 38

حلايب 30 36