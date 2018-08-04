يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.
وقال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية إن شهر أغسطس درجات الحرارة به غير مرتفعة إلا أن نسب الرطوبة به مرتفعة جدا، وتصل نسب الرطوبة لأكثر من 80% على القاهرة والوجه البحري، وتزيد الإحساس بالارتفاع في درجات الحرارة.
وحذر شاهين خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة "إكسترا نيوز"، من وصول درجات الحرارة لـ37 درجة، مؤكدًا أن ذلك يحتم على المواطنين، خصوصا كبار السن والأطفال عدم التواجد تحت آشعة الشمس لفترات طويلة بقدر الإمكان، وخصاصا بين الظهر والعصر.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 27 37
وسط الدلتا 25
36الإسكندرية 26
32بلطيم 25 32
مطروح 24
31السلوم 23
31سيوة 26
38بورسعيد 26 31
دمياط 26 32
العريش 23 33
رفح 23
33الإسماعيلية 24 36
السويس 25 37
رأس سدر 27
طابا 25 37
كاترين 19 33
الطور 2838
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 30 38
مرسى علم 28 38
الفيوم 25 37
بنى سويف 25 37
المنيا 25 37
أسيوط 26 38
سوهاج 27 39
قنا 27 41
الأقصر 27 42
أسوان 28 42
أبوسمبل 27 41
الوادي الجديد 29 43
شلاتين 29 38
حلايب 30 36